Forbo enregistre des résultats semestriels en forte hausse

Zurich (awp) - Le groupe industriel Forbo a vu l'ensemble de ses résultats progresser nettement au premier semestre 2018. Le groupe de Baar confirme aussi vendredi ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires a bondi de 10,3% sur un an à 668,8 millions de francs suisses, et de 5,8% hors effets de change. La rentabilité a suivi le même tempo. Le bénéfice opérationnel (Ebit) s'est étoffé de 10,9% à 75,3 millions et la marge afférente a augmenté légèrement à 11,3% contre 11,2% à la même période un an plus tôt.

Le bénéfice net des activités poursuivies a pour sa part connu une hausse de 8,9% à 58,7 millions, précise le communiqué.

L'ensemble des résultats sont supérieurs au consensus AWP.

Pour l'ensemble de l'année, Forbo vise une légère hausse des recettes et du bénéfice net des activités poursuivies ajusté des effets uniques.

lk/buc