Automobile : le secteur en ébullition grâce à la Chine

Les constructeurs automobiles sont en ébullition ce lundi. Ils profitent d’une information de Bloomberg évoquant une possible réduction de moitié de la taxe sur l’achat d’un véhicule en Chine. Une bonne nouvelle car la Chine est le premier marché automobile mondial. La taxe sur l’achat d’une voiture pourrait ainsi passer de 10 à 5%, selon le média américain. La mesure concernerait les véhicules disposant d’un moteur de moins de 1,6 litres, soit 70% des véhicules écoulés l’an dernier dans le pays, selon l’Association chinoise des constructeurs automobiles.Si ce plan aurait déjà été soumis par le régulateur chinois, aucune décision n'aurait été prise pour le moment, ajoute Bloomberg.La Chine entendrait ainsi redynamiser son marché automobile, qui montre des signes de faiblesse depuis quelques mois, et de manière plus large son économie.La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans un secteur automobile particulièrement malmené depuis l'été, sur fonds de guerre commerciale sino-américaine, de nouvelles procédures d'homologation des véhicules en Europe (WLTP) et de " profit warning " successifs.Les constructeurs allemands, exportateurs hors pair, en sont les principaux bénéficiaires en Europe : Volkswagen (+4,46%), Daimler (+4,40%) et BMW (+3,59%).En France, PSA (+3,79%) et Renault (+2,93%) sont également bien orientés.Enfin, l'onde de choc positive a également atteint les Etats-Unis et ses principaux constructeurs, à l'image de General Motors (+4,75%), Ford Motor (+5,90%) et Fiat Chrysler Automobiles (+3,06%).