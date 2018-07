FORD : abaisse ses prévisions annuelles, la Chine pèse toujours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ford a abaissé sa prévision de profit annuel, tout en dévoilant des résultats du deuxième trimestre 2018 en net recul. Ainsi, le constructeur automobile américain a dévoilé un bénéfice net de 1,07 milliard de dollars sur la période, soit 27 cents par action, contre 2,05 milliards, soit 51 cents par action, un an plus tôt. Pour sa part, le chiffre d’affaires s’est établi à 38,92 milliards de dollars, en baisse de 2,4%, pour un consensus de 39,14 milliards. Ford a notamment été pénalisé par ses piètres performances en Chine.En outre, le constructeur automobile a prévenu qu'il allait engager une lourde restructuration, qui se traduira par une charge de 11 milliards de dollars. En conséquence, Ford vise désormais pour 2018 un bénéfice net par action compris entre 1,30 et 1,50 dollar, contre une précédente fourchette de 1,45 à 1,70 dollar. Le marché attendait un bénéfice par action de 1,52 dollar.