FORD : et VOLKSWAGEN dévoilent les contours de leur alliance stratégique mondiale

L’annonce était attendue de longue date. L’allemand Volkswagen et l’américain Ford Motor ont enfin annoncé les premiers accords officiels dans le cadre d'une alliance stratégique. Cette alliance devrait permettre aux deux entreprises de partager les couts de développement, d’optimiser leur capacité de production respective et la compétitivité de leurs véhicules, et de réaliser des économies tout en maintenant des caractéristiques de marque distinctes. Cette alliance n'implique pas de prise de participation capitalistique entre les deux sociétés.Dans le détail, Ford va développer et produire des pick-up de taille moyenne pour les deux sociétés, qui seront commercialisés dans le monde entier dès 2022. Par ailleurs, Ford sera en charge du développement et de la production des grands véhicules utilitaires pour les clients européens, quand Volkswagen se focalisera sur les utilitaires compacts.En outre, Volkswagen et Ford ont signé un protocole d'accord visant à étudier la possibilité de collaborer sur les véhicules autonomes, les services de mobilité et les véhicules électriques. Les deux sociétés ont également déclaré être disposées à collaborer sur d'autres modèles à l'avenir. Les équipes respectives continueront à travailler sur les détails de ce protocole dans les mois à venir.