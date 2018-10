Ford : -11,2% de ventes aux Etats-Unis en septembre

02/10/2018 | 15:41

Ford revendique 197.404 véhicules vendus le mois dernier aux Etats-Unis, en baisse de -11,2% en comparaison annuelle, en raison notamment de performances très fortes en septembre 2017 et de conditions climatiques défavorables en septembre 2018.



Le constructeur automobile de Dearborn (Michigan) souligne néanmoins que le tarif moyen de ses transactions a grimpé de 1.500 dollars en septembre, soit le double de la progression moyenne observée dans le secteur.



Ford observe par ailleurs que ses modèles F-Series ont dépassé les 70.000 ventes mensuelles pour le septième mois de suite. Il s'en est même vendu plus de 93.000 en septembre : c'est la troisième fois de l'année que cette gamme passe le seuil symbolique des 80.000 ventes.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.