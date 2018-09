Ford : +13,1% de véhicules vendus en Europe en août

18/09/2018 | 15:38

Le groupe Ford revendique avoir vendu 82.800 véhicules en Europe en août, un nombre en augmentation de 13,1% par rapport au même mois en 2017.



Il s'agit, selon Ford, de sa meilleure performance pour un mois d'août depuis 1999. Dans le détail, les ventes de véhicules particuliers n'avaient pas été aussi bonnes depuis 2011, et celles de véhicules utilitaires connaissent un plus haut depuis 1993.



Ford revendique ainsi une part de marché de 6,4%, en retrait de 0,7 point par rapport à août 2017.



Par ailleurs, s'il a vu sa part reculer de 0,7 point dans les voitures particulières à 5,2%, le constructeur automobile de Dearborn (Michigan) a vu sa part dans les véhicules utilitaires sur le vieux continent s'améliorer de 0,3 point à 13,9%.





