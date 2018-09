Ford : +4,1% des ventes aux Etats-Unis en août

04/09/2018 | 15:57

Ford revendique 218.504 véhicules vendus le mois dernier aux Etats-Unis, en hausse de 4,1% en comparaison annuelle, une croissance tirée par les ventes de flottes (+15%) tandis que les ventes au détail ont augmenté de 1,1%.



Le constructeur automobile de Dearborn (Michigan) souligne en outre que le tarif moyen de ses transactions a grimpé de 1.400 dollars en août, soit le double de la progression moyenne observée dans le secteur.



'Nos deux véhicules les plus récents ont connu un mois d'août fantastique', souligne Mark LaNeve, vice-président en charge des ventes aux Etats-Unis, qui pointe ainsi des bonds de 95% pour Expedition et de plus de 100% pour Lincoln Navigator.



