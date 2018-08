Ford : Autonomic et Alibaba vont travailler ensemble

14/08/2018 | 15:05

Autonomic, filiale à 100% de Ford acquise un peu plus tôt dans l'année, a signé un protocole d'accord avec Alibaba, qui lui permettra d'apporter sa solution de transport et de mobilité pour les véhicules connectés en Chine.



En effet, par l'intermédiaire d'Alibaba, la technologie d'Autonomic servira de plate-forme Cloud ouverte, fournissant des données et une infrastructure, aux développeurs afin qu'ils puissent créer des programmes logiciels destinés aux véhicules connectés.



Parmi les applications potentielles, Ford évoque la planification des trajets en transport en commun, la gestion d'une flotte de grande envergure destinée à des activités de transport ou encore les déplacements des voitures autonomes dans des rues animées.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.