Ford : BPA très légèrement au-dessus des attentes au T3

25/10/2018 | 14:23

Le groupe Ford a fait état, au titre du trimestre écoulé - le troisième de son exercice 2018 -, d'un bénéfice net de 991 millions de dollars, en baisse de 37% par rapport à la même période en 2017, soit un bénéfice par action de 25 cents (39 cents un an plus tôt).



En données ajustées, le BPA s'est accru a baissé de 15 cents à 29 cents, très légèrement supérieur au consensus (28 cents).



Le groupe de Dearborn (Michigan) a par ailleurs vu ses revenus augmenter de 3% entre le troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2018, pour s'afficher à 37,6 milliards de dollars.



Pour l'ensemble de l'année 2017, le constructeur automobile réaffirme anticiper un BPA ajusté compris entre 1,30 et 1,50 dollar.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.