Ford Motor : Bruno Le Maire dénonce la « trahison » de FORD à Blanquefort

Bruno Le Maire a dénoncé aujourd’hui « la trahison » de Ford suite au rejet de l’offre de reprise de son site de Blanquefort, près de Bordeaux, par le groupe belge Punch. « Je suis révolté, je suis écoeuré, par cette décision qui ne se justifie que par la décision de Ford de faire monter son cours de Bourse », a déclaré le ministre de l’Economie. « Je veux dénoncer la lâcheté de Ford à qui je demande à parler depuis trois jours et qui n'a même pas eu le courage de prendre le ministre de l'Economie et des Finances au téléphone », a-t-il ajouté.Avant de poursuivre : " je veux dénoncer le mensonge de Ford qui dit, dans ce communiqué, que l'offre de reprise n'est pas crédible alors que nous y travaillons depuis des mois ".Au final, Bruno Le Maire appelle " Ford à réviser sa décision et à accepter la reprise de Punch qui garantit l'avenir du site industriel de Blanquefort ".Situé près de Bordeaux, le site de Blanquefort compte environ 900 salariés et est spécialisé dans les transmissions automatiques.