Ford Motor : VW et Ford d'accord pour s'allier dans les voitures électriques

Aux termes de cet accord, Volkswagen va partager sa plate-forme pour véhicules électriques baptisée MEB avec Ford, a dit la source.

Le conseil de surveillance du constructeur allemand doit débattre d'un approfondissement de l'alliance avec Ford lors d'une réunion jeudi prochain, a dit une deuxième source.

Un porte-parole de Volkswagen a refusé de s'exprimer sur les détails de l'alliance mais a déclaré que les discussions avec Ford progressaient bien.

Du côté de Ford, une porte-parole a déclaré: "Nos discussions avec Volkswagen se poursuivent. Les discussions ont été productives dans un certain nombre de domaines. Nous partagerons de nouvelles informations lorsque les détails seront plus solides."

Les constructeurs automobiles sont confrontés à la nécessité d'investir massivement pour basculer leur gamme vers les voitures électriques et autonomes en raison du renforcement des exigences en matière de lutte contre la pollution.

Volkswagen et Ford ont dévoilé en janvier une alliance stratégique destinée à leur faire économiser des milliards de dollars en combinant leurs forces dans les véhicules utilitaires et les pick-up. Ils avaient alors aussi annoncé une réflexion sur une éventuelle collaboration dans les voitures électriques et autonomes.

(Bertrand Boucey pour le service français)

