Ford Motor : et VW s'allient dans les véhicules autonomes et électriques

Les dirigeants de Ford et de VW ont déclaré que cette collaboration pourrait faire économiser des centaines de millions de dollars à chacun des deux groupes. Mais les projets prendront du temps.

La transition vers les véhicules électriques et autonomes, ainsi que les volumes de production, sont incertains, a déclaré le président de Ford Automotive, Joe Hinrichs, lors d'un point de presse vendredi à New York.

En raison de cette incertitude et de la flambée des coûts, "nous allons voir se nouer davantage de partenariats" entre les constructeurs automobiles, a-t-il ajouté.

VW et Ford coopèrent déjà dans les véhicules utilitaires et les pick-up alors que le secteur dans son ensemble est confronté au renforcement de la réglementation en matière de lutte contre la pollution.

ACTIONNAIRES À PART ÉGALE DANS ARGO

VW va investir 2,6 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros) dans Argo AI, la division de Ford dédiée aux véhicules autonomes, tandis que le constructeur américain utilisera la plate-forme MEB du groupe allemand pour assembler une voiture électrique.

VW va acheter pour 500 millions de dollars d'actions Argo à Ford, dont il deviendra ainsi actionnaire à part égale.

"Notre alliance mondiale commence à devenir de plus en plus prometteuse et nous continuons à examiner d'autres domaines dans lesquels nous pourrions collaborer", a déclaré Herbert Diess, le président du directoire de VW.

Ford prévoit de construire plus de 600.000 voitures électriques en achetant notamment les composants et la base des véhicules à VW, ce qui devrait aider les deux groupes à réduire leurs coûts. VW a dit avoir investi 7 milliards de dollars dans sa plate-forme MEB.

Joe Hinrichs a indiqué qu'il faudrait quatre ans pour concevoir la voiture électrique de Ford autour de l'architecture MEB de VW et réaménager une usine Ford en Europe pour construire le véhicule.

Les analystes de Citi estiment que l'octroi d'une licence de la plate-forme MEB de Volkswagen à Ford constitue une étape "transformationnelle" pour les deux sociétés.

"Cela va probablement donner à VW un avantage d'échelle incontestable", relevait Angus Tweedie, analyste chez Citi, dans une note publiée le 10 juillet.

Cette alliance élargie n’entraîne aucune prise de participations croisées entre les deux sociétés.

Ford a créé Ford Autonomous Vehicles en 2018, en s'engageant à investir 4 milliards de dollars d’ici 2023 et a sollicité des investisseurs extérieurs pour l'aider à partager le coût exorbitant du développement de véhicules autonomes.

VW va également apporter sa société Autonomous Intelligent Driving (AID)à Argo, dont les effectifs passeront de 500 à 700 personnes.

Les deux constructeurs utiliseront la technologie d'Argo pour développer leurs propres véhicules.

Le titre Ford prenait 1,4% dans les premiers échanges à Wall Street, tandis que l'action Volkswagen progressait de 1,75% à Francfort à ce stade.

(Bertrand Boucey et Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Marc Joanny)

par Edward Taylor, Tina Bellon et Paul Lienert