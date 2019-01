Ford : a vendu 1,351 million de véhicules en Europe en 2018

15/01/2019 | 15:07

Le groupe Ford annonce ce jour avoir vendu 1,351 million de véhicules en Europe des 20 en 2018, un chiffre en léger recul (-0,5%) par rapport à l'année précédente.



La part de marché du groupe américain est stable, à 7,6% (-0,1 point de pourcentage). Ford parvient à améliorer ses performances s'agissant des véhicules utilitaires, écoulant 380.900 véhicules (+8,1%), pour une part de marché portée à 14,1%, lui permettant de revendiquer la première place dans ce secteur pour la quatrième fois de suite en Europe.



Les ventes de véhicules particuliers sont en revanche en baisse, de -3,5%, et s'affichent à 970.000 unités. Les ventes de SUV sont néanmoins dynamiques, en hausse de +19,3% par rapport à 2017, grâce aux modèles Kuga et EcoSport.





