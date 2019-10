Ford : accord avec l'indien Mahindra pour une coentreprise

01/10/2019 | 13:58

Ford annonce un accord définitif avec Mahindra pour la création d'une coentreprise qui développera et commercialisera des véhicules de marque Ford en Inde, et des marques Ford et Mahindra & Mahindra sur d'autres marchés émergents à forte croissance.



Le groupe indien détiendra une participation de contrôle de 51% au capital de la nouvelle société, le constructeur américain devant posséder les 49% restants. Ford transfèrera des activités indiennes à la coentreprise, dont les sites d'assemblage de Chennai et de Sanand.



Cette coentreprise constitue la prochaine étape d'une alliance stratégique forgée en septembre 2017. Elle devrait être opérationnelle vers le milieu de l'année prochaine, sous réserve des autorisations réglementaires.



