Ford : baisse de 22% des ventes en Chine au 2ème trimestre

05/07/2019 | 16:41

Ford et ses partenaires chinois ont vendu 22% de véhicules en moins en Chine au deuxième trimestre par rapport à la même période de l'année dernière, indique le constructeur américain.



Les ventes d'avril à juin sont tombées à 154 042 voitures, a indiqué le groupe dans un communiqué.



En avril, Ford a dû lancer un nouveau plan de transformation pour la Chine, visant à accélérer le lancement de nouveaux modèles, à accélérer la restructuration de son activité et à se concentrer davantage sur le marché chinois.



Ford fabrique des véhicules en Chine en partenariat avec des partenaires locaux dans des coentreprises.



