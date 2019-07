Ford : baisse de 3,4% des ventes en Europe au 2ème trimestre

16/07/2019 | 16:05

Les ventes de voitures en Europe de Ford ont baissé de 3,4% au deuxième trimestre, en raison de la faiblesse de la demande au Royaume-Uni, son principal marché dans la région, a annoncé le constructeur américain.



Les livraisons sur les 'marchés de l'euro 20' sont passées de 359 100 un an plus tôt à 346 800, a précisé le groupe.



Les ventes de la Fiesta en particulier ont chuté de 16% à 60 400 véhicules. En Grande-Bretagne, le volume du deuxième trimestre a baissé de plus de 4% à 90 800 unités.



Ford a annoncé le lancement de nouveaux SUV, notamment le nouveau Puma et le nouveau Kuga, pour mieux répondre à la demande de ses clients.



Le mois dernier, Ford a annoncé également le lancement d'un nouveau modèle économique en Europe pour améliorer ses résultats financiers dans la région. Cette décision aura des répercussions sur environ 12 000 emplois dans ses installations européennes.



