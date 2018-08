Ford : baisse de 32% des ventes en Chine en juillet

10/08/2018 | 15:29

Ford Motor fait part ce jour d'une baisse de 32% en un an de ses volumes de ventes en Chine, à un peu plus de 57.600 véhicules vendus en juillet.



Dans le détail, les ventes de voitures Changan ont connu la chute la plus impressionnante le mois dernier (-43%, 33.037 véhicules). Les ventes de Jiangling se maintiennent tant bien que mal (-5%), à 18.711 unités, alors que les Lincoln progressent légèrement (+2%, 4.515 véhicules).



Peter Fleet, président de Ford Asia Pacific, se veut néanmoins optimiste : 'Nous nous concentrons sur un plan de rotation des ventes qui repose sur une cadence agressive de lancement de produits, afin de répondre aux besoins de nos clients chinois, qui commence par la toute nouvelle Ford Focus et la nouvelle Escort. À l'avenir, nous offrirons à nos clients encore plus de choix, conçus pour répondre aux préférences locales.'



Sur l'année 2018, les ventes de Ford en Chine s'élèvent à 458.105 unités. C'est 26% de moins que la même période un an plus tôt.





