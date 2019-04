Ford : baisse de 35,8% des ventes en Chine au 1er trimestre

12/04/2019 | 15:01

Ford a annoncé aujourd'hui la vente de 136 279 véhicules au premier trimestre en Chine, soit une baisse de 35,8% par rapport à la même période de l'année dernière.



À la suite de l'annonce récente par les gouvernements de maintenir les tarifs au taux en vigueur, la société a réduit ses prix sur certains modèles et proposé aux consommateurs chinois des incitations spéciales, des programmes de financement et des services après-vente.



La société a récemment annoncé son nouveau modèle de transformation 'Ford China 2.0' visant à améliorer les ventes, accélérer la restructuration de ses activités et se concentrer davantage sur le marché chinois.



Ford a accéléré son engagement à apporter davantage de produits sur le marché chinois à la suite du lancement réussi du tout nouveau SUV Territory. Au cours des trois prochaines années, Ford s'engage à commercialiser plus de 30 nouveaux modèles en Chine, dont plus de 10 véhicules électrifiés de Ford et de Lincoln.



