Ford : baisse de 4,1% des ventes aux États-Unis en juin

03/07/2019

Ford a annoncé que ses ventes d'automobiles aux États-Unis avaient baissé de 4,1% en juin, le constructeur automobile américain ayant souffert de la baisse des ventes de ses camions de la Série F.



Les ventes totales sont tombées à 650 336 véhicules le mois dernier, contre 678 110 un an plus tôt, les ventes de la marque Lincoln ayant notamment diminué de 6,7%.



Les ventes de la série F, véritable moteur de vente à l'heure actuelle, se sont repliées de 1,3% le dernier mois, à 233 787 unités.



Ford continue toutefois de facturer 47 500 dollars par camion, 1 200 dollars de plus qu'il y a un an et 2 500 dollars de plus que la moyenne du segment, indique le communiqué.



Le groupe évoque cependant un 'marché très concurrentiel'.



