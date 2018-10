Ford : baisse de 43% des ventes en Chine en août

12/10/2018 | 15:23

Ford Motor fait part ce vendredi d'une baisse de 43% en un an de ses volumes mensuels de ventes en Chine, avec un peu moins de 64.400 véhicules vendus en septembre.



Dans le détail, ce sont les ventes de voitures Changan qui ont connu la chute la plus importante le mois dernier (-55% en un an, 35.540 véhicules). Les ventes de Jiangling reculent également (-15%), à 22.094 unités, alors que les Lincoln parviennent, elles, tout juste à progresser, mais sur des volumes beaucoup plus faibles (+1%, 5.476 véhicules).



Peter Fleet, président de Ford Asia Pacific, veut néanmoins rester positif : 'Nous pensons que nos nouveaux produits, conçus spécifiquement pour les consommateurs chinois, nous aideront à connaître des moments plus positifs sur ce marché, le plus grand du monde.'



Sur les 9 premiers mois de l'année 2018, les ventes de Ford en Chine s'élèvent à 585.171 unités. C'est 30% de moins que sur la même période un an plus tôt.





