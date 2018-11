Ford : baisse de 45% des ventes en Chine en octobre

13/11/2018 | 15:30

Ford Motor fait part ce jour d'une baisse de 45% en un an de ses volumes de ventes en Chine, avec un peu plus de 58.204 véhicules vendus en octobre.



Dans le détail, ce sont les ventes de voitures Changan qui ont connu la chute la plus importante le mois dernier (-58% en un an, 31.234 véhicules). Les ventes de Jiangling reculent aussi, dans des proportions plus raisonnables (-17%), à 20.969 unités, alors que les Lincoln parviennent à limiter la casse (-6%, 4.753 véhicules).



Peter Fleet, président de Ford Asia Pacific, reste néanmoins positif, évoquant le lancement de nouveaux véhicules sur le territoire chinois : 'Nous pensons que notre future gamme de véhicules nous aidera à faire remonter les ventes sur ce marché important qu'est la Chine.'



Sur les 10 premiers mois de l'année 2018, les ventes de Ford en Chine s'élèvent à 642.593 unités. C'est 31% de moins que la même période un an plus tôt.





