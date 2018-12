Ford : baisse de 55% des ventes en Chine en novembre

14/12/2018 | 15:01

Ford Motor fait part ce jour d'une baisse de 55% en un an de ses volumes de ventes en Chine, avec un peu plus de 52.430 véhicules vendus en novembre.



Dans le détail, ce sont les ventes de voitures Changan qui ont connu la chute la plus importante le mois dernier (-73% en un an, 22.627 véhicules). Les ventes de Jiangling reculent aussi, dans des proportions plus raisonnables (-10%), à 23.440 unités, alors que les Lincoln parviennent à progresser (+3%, 5.216 véhicules). La marque vient d'ailleurs de lancer deux nouveaux SUV sous la marque Lincoln.



Sur les 11 premiers mois de l'année 2018, les ventes de Ford en Chine s'élèvent, enfin, à 695.028 unités. C'est 34% de moins que la même période un an plus tôt.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.