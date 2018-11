Ford : collaboration avec Walmart et Postmates

14/11/2018 | 15:44

Ford annonce une collaboration avec Walmart et Postmates pour étudier comment les véhicules autonomes peuvent transporter des produits de consommation de tous les jours, tels que de l'épicerie, des couches, de l'alimentation animale ou des articles de soins personnels.



Les premiers tests seront menés dans le comté de Miami-Dade, en Floride, où les trois partenaires vont collecter des données sur les préférences des consommateurs et la façon optimale de les connecter aux produits dont ils ont besoin.



