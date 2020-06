Ford : collaboration renforcée avec Volkswagen

10/06/2020 | 14:03

Ford Motor et Volkswagen annoncent la signature d'accords pour étendre leur alliance mondiale en 'combinant leurs forces complémentaires en camionnettes pickups de taille moyenne et en véhicules commerciaux et électriques'.



Les deux constructeurs vont ainsi coopérer sur un city van créé et construit par Volkswagen Commercial Vehicles, puis un cargo van d'une tonne conçu par Ford, ainsi qu'un pickup medium de Volksvagen construit sur la plateforme Ford Ranger, à partir de 2022.



Sur le cycle de vie des produits, l'Américain et l'Allemand prévoient de produire jusqu'à un total combiné de huit millions d'exemplaires pour les trois véhicules commerciaux compris dans ce partenariat commercial.



