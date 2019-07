Ford : consensus manqué au 2e trimestre

25/07/2019 | 10:29

Ford a publié mercredi soir un BPA en fort recul à quatre cents par action au titre du deuxième trimestre 2019, contre 27 cents un an auparavant, en raison des restructurations en cours, principalement en Europe et en Amérique du Sud.



En données ajustées, le groupe de Dearborn (Michigan) a toutefois engrangé un BPA en légère hausse d'un cent pour s'établir à 28 cents, mais les analystes espéraient en moyenne deux cents de plus.



Le constructeur automobile a vu sa marge opérationnelle ajustée se maintenir à 4,3%, pour des revenus atones à 38,9 milliards de dollars, malgré une diminution de 9% des livraisons à plus 1,36 million de véhicules.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.