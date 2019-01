Ford : consensus manqué de peu au 4e trimestre

24/01/2019 | 10:14

Ford a publié mercredi soir une perte nette de 0,1 milliard de dollars au titre du quatrième trimestre 2018, soit trois cents par action. En données ajustées, il a engrangé un BPA de 30 cents, manquant d'un cent le consensus.



Le constructeur automobile a vu sa marge opérationnelle ajustée se contracter de 1,4 point à 3,5%, pour un chiffre d'affaires en hausse de 1% à 41,8 milliards de dollars, grâce à un mix amélioré et à des prix nets plus élevés.



Sur l'ensemble de l'année écoulée, le groupe de Dearborn (Michigan) a engrangé un BPA ajusté en baisse de 27% à 1,30 dollar, conformément à son estimation préliminaire de la semaine dernière, pour des revenus en croissance de 2% à 160,3 milliards.



