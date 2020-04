Ford : consortium pour des respirateurs au Royaume Uni

01/04/2020 | 08:32

Ford annonce sa participation au consortium VentilatorChallengeUK, qui vise à produire des respirateurs médicaux dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au Royaume Uni, ayant reçu une commande officielle du gouvernement pour plus de 10.000 unités.



Après un travail d'étude réalisé la semaine dernière, le consortium va accélérer la production d'une nouvelle version des respirateurs, qui peut être conçue et assemblée à partir de matériaux et de pièces dont la production est actuellement en cours.



Il s'est engagé à produire deux versions des respirateurs médicaux selon les normes requises. Les entreprises impliquées ont sollicité certains de leurs employés pour ce projet et répondre aux besoins nationaux en matière d'équipements médicaux.



