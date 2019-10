Ford : déploiement d'un vaste réseau de recharge électrique

17/10/2019 | 13:21

Ford annonce ce jeudi le déploiement du plus grand réseau public de recharge de véhicules électriques en Amérique du Nord, réseau qui regroupera plus de 12.000 stations -y compris à recharge rapide-et plus de 35.000 prises.



A cette fin, le constructeur automobile va travailler avec Amazon aux Etats-Unis. Ses nouveaux véhicules électriques, dont le SUV inspiré du Mustang qui doit arriver l'année prochaine, seront compatibles avec son chargeur Ford Mobile.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.