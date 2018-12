Ford : des chiffres contrastés en novembre en Europe

12/12/2018 | 15:14

Ford annonce ce mercredi avoir connu une baisse de ses ventes de voitures en Europe de -5,4% en novembre, malgré une forte demande en Allemagne et concernant ses modèles de SUV.



Le constructeur américain a ainsi déclaré que ses ventes totales de véhicules s'affichaient à 102.500 unités sur les marchés dits de l''Euro 20' sur le mois écoulé. L'industrie automobile dans son ensemble a néanmoins reculé de -6,4% sur la même période et par rapport à novembre 2017.



Par ailleurs, Ford a indiqué avoir atteint sa meilleure part de marché pour un mois de novembre depuis 2015. En hausse de 0,1 point par rapport à novembre 2017, celle-ci atteint 7,6%.





