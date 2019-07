Ford : développe son alliance avec Volkswagen

12/07/2019 | 14:21

Ford et Volkswagen annoncent le développement de leur collaboration mondiale pour faire progresser la conduite autonome, la fabrication de véhicules électriques et pour mieux servir leurs clients.



Volkswagen s'associe à Ford pour investir dans Argo AI, la plate-forme de véhicule autonome. Cela permettra aux deux constructeurs d'intégrer indépendamment le système de conduite automatique d'Argo AI dans leurs propres véhicules.



Ford utilisera l'architecture de véhicule électrique de Volkswagen et le Modular Electric Toolkit (MEB) pour concevoir et construire au moins un véhicule entièrement électrique pour les clients européens à partir de 2023.



Ford et Volkswagen vont développer des fourgonnettes commerciales et des camionnettes pour chaque marque pour plusieurs marchés dans le monde à partir de 2022. Les deux groupes vont partager les coûts de développement pour générer des synergies significatives.



