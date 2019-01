Ford devrait subir une perte nette de 112 millions de dollars au 4e trimestre

Detroit (awp/afp) - Ford a annoncé mercredi s'attendre à une perte nette de 112 millions de dollars au quatrième trimestre 2018, en raison de sa vaste restructuration en cours aux Etats-Unis et en Europe.

Le deuxième constructeur américain sera toutefois bénéficiaire une fois exclues les charges liées à cette cure d'austérité visant à économiser 11 milliards de dollars en Amérique du Nord, selon des documents financiers.

Le bénéfice par action ajusté, référence à Wall Street, devrait ressortir à 30 cents lors de cette période. C'est moins que les 32 cents anticipés actuellement par les marchés.

Sur l'ensemble de l'année 2018, Ford sera bénéficiaire mais son profit net sera divisé par plus de deux comparé à 2017, à 3,7 milliards de dollars.

Ce résultat devrait se traduire par un bénéfice par action ajusté de 1,30 dollar, en ligne avec sa prévision livrée en octobre, qui était de 1,30 à 1,50 dollar.

La marge opérationnelle devrait passer de 6,1% en 2017 à 4,4% un an plus tard, selon ces résultats préliminaires. Ford annoncera ses résultats définitifs le 23 janvier.

Ces chiffres tombent au lendemain de l'annonce d'une alliance "mondiale" avec l'allemand Volkswagen prévoyant la production de fourgons, utilitaires et pickups commerciaux en commun à partir de 2022.

Les deux constructeurs envisagent de réduire leurs coûts de développement et d'optimiser leurs usines, ce qui pourrait aider Ford à maintenir une présence forte en Europe où le groupe américain perd de l'argent depuis de nombreuses années.

Ils réfléchissent également à un partenariat dans les voitures autonomes et électriques.

Pour 2019, Ford vise une amélioration de ses résultats financiers comparé à 2018, mais prévient que cet objectif peut être remis en cause par le Brexit, les tarifs douaniers, les fluctuations des devises, les négociations sur les revalorisations salariales en cours avec le principal syndical américain de l'automobile, UAW, et la santé des économies européenne et chinoise.

afp/jh