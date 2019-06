Ford : fermeture de l'usine de Bridgend au Royaume-Uni

06/06/2019 | 14:58

Ford a annoncé qu'il envisageait de fermer son usine de moteurs de Bridgend au Royaume-Uni, et que sa production cesserait en 2020.



Le constructeur américain a déclaré qu'il comptait enregistrer une charge exceptionnelle avant impôts d'environ 650 millions de dollars pour la fermeture de cette usine.



Environ 400 millions de dollars de cette charge seront principalement imputables aux indemnités de cessation d'emploi des employés, a précisé le groupe. Le montant d'environ 250 millions de dollars comprend les charges de retraite et les amortissements.



Ford a déclaré que la plupart des charges seraient enregistrées en 2019 et que la plupart des sorties de fonds auront lieu en 2020.



