Ford : lance son alliance stratégique avec Volkswagen

15/01/2019 | 15:36

Ford et Volkswagen ont dévoilé, ce mardi, les premiers détails de leur alliance stratégique, laquelle reposera sur la production et la commercialisation en commun de véhicules utilitaires (pickups et fourgons) à partir de 2022.



Si les deux groupes ne prévoient pas un échange croisé de participations, ils pourraient mettre en place un partenariat dans le domaine des véhicules autonomes et électriques, ainsi que dans celui des services de mobilité, et n'excluent pas de produire d'autres types de véhicules en commun.



Cette alliance stratégique, qui doit permettre aux deux groupes de réaliser des économies d'échelle, sera dirigée par un comité incluant à la fois des membres de Volkswagen et de Ford. Herbert Diess (CEO de Volkswagen) et Jim Hackett (CEO de Ford) en prendront la tête.





