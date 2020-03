Ford : lance un rappel de véhicules pour le Ford Ranger 2019

11/03/2020 | 14:06

Ford Motor Company annonce ce mercredi émettre un rappel de sécurité concernant certains véhicules Ford Ranger 2019.



' Les véhicules concernés ont le chauffage, la ventilation de la climatisation ou le moteur du ventilateur qui ont été remplacés du 9 octobre au 22 novembre 2019 suite à un rappel (19S34) ' indique le groupe.



Les véhicules concernés ont été construits à l'usine d'assemblage du Michigan du 1er août au 27 septembre 2019.



' La pièce de rechange utilisée pour ce service peut avoir été construite avec un jeu incorrect qui pourraient entraîner une résistance électrique. Cette situation peut augmenter le risque de surchauffe, de fusion, de fumer ou provoquer un incendie '.



Ford n'a connaissance d'aucun rapport d'accident, de blessure ou d'incendie lié à cette problématique pour les véhicules spécifiés.



Cette action concerne 5 384 véhicules aux États-Unis et dans les territoires fédéraux et 418 au Canada.



