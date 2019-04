Ford : les ventes US pâtissent du segment 'Car'

04/04/2019 | 16:04

Les ventes réalisées par Ford au premier trimestre 2019 aux États-Unis sont marquées par une baisse de -1,6% par rapport à la même période en 2018 ; néanmoins, regardées de plus près, celles-ci révèlent des évolutions contrastées selon les segments.



En effet, si les catégories 'Truck' et 'SUV' se portent bien (respectivement +4,1% et +5%, à 278.900 et 213.100 véhicules), la catégorie 'Car' (les véhicules particuliers hors SUV et Truck donc) recule pour sa part de -23,7%, à 98.265 véhicules. Les modèles F-Series, intégrés à la gamme 'Truck', bénéficient de performances particulièrement favorables, passant de 78.646 à 94.585 ventes.



Le titre Ford est actuellement bien orienté à New York, avançant de +1,5%.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.