Ford : les ventes de véhicules ont chuté en 2018 en Chine

Les ventes de Ford en Chine ont chuté de 37% en 2018, pour s'établir à 752 243 unités, a annoncé vendredi le constructeur américain.



La société basée à Dearborn, dans le Michigan, a déclaré que la baisse était principalement due à la fin de son cycle de renouvellement, aux stocks excédentaires ayant entraîné une importante réduction et à la rentabilité des concessionnaires.



Après cette année 'difficile', Ford souhaite transformer son activité en Chine, avec plus de 10 nouveaux produits lancés en 2019.



