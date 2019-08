Ford : nouveau président pour Changan Ford en octobre

22/08/2019 | 14:29

Ford annonce que Steven Armstrong, l'actuel président de Ford of Europe, a été désigné président de la coentreprise Changan Ford en Chine, en remplacement de Nigel Harris qui a décidé de prendre sa retraite à la fin de l'année 2019.



Prenant ses nouvelles fonctions le 1er octobre, Steven Armstrong sera sous la responsabilité d'Anning Chen, président et directeur général de Ford China. Il apportera avec lui plus de 30 ans d'expérience au sein du secteur automobile et du groupe américain.



