Ford: plongeon du bénéfice au 2e trimestre et prévision annuelle décevante

New York (awp/afp) - Le constructeur Ford a annoncé mercredi un plongeon de son bénéfice net à 148 millions de dollars au deuxième trimestre, en raison d'une lourde charge de 1,2 milliard liée à sa vaste restructuration en cours en Europe et en Amérique du Sud.

Hors éléments exceptionnels, la marque à l'ovale bleu a gagné moins d'argent qu'anticipé, dégageant un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du Nord, de 28 cents contre 31 cents attendus en moyenne.

Le bénéfice net était de 1,06 milliard au deuxième trimestre 2018.

Ford a officialisé en juin une cure d'austérité comprenant la suppression de 12.000 emplois et la fermeture de six usines d'ici fin 2020 et avait auparavant fait état de sa décision d'abandonner son activité de poids lourds en Amérique du Sud, avec pour conséquence l'arrêt dès cette année de la production d'une usine au Brésil.

Cette restructuration qui comprend également l'arrêt de la production de citadines et berlines aux Etats-Unis va coûter près de 11 milliards de dollars au groupe, a-t-il déjà prévenu.

Mercredi, le groupe de Dearborn (Michigan, nord) a fait part de mauvaises nouvelles supplémentaires: Il vise un bénéfice par action ajusté compris entre 1,20 et 1,35 dollar pour l'ensemble de l'année 2019.

Cette nouvelle prévision est inférieure au 1,39 dollar par action anticipé par les analystes financiers.

La réaction était immédiate à Wall Street: le titre dévissait de près de 8% vers 20H45 GMT dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance à Wall Street.

Ford attribue son pessimisme à une ardoise fiscale qui devrait être plus importante qu'il ne pensait au départ, un renchérissement des cours des matériaux de base utilisés dans la production de ses voitures, la guerre commerciale et les taux de change défavorables.

Le chiffre d'affaires trimestriel a diminué de 0,2% à 38,85 milliards de dollars.

Le constructeur automobile fait remarquer que Ford Europe a dégagé un bénéfice opérationnel de 53 millions de dollars au deuxième trimestre, ce qui est son meilleur résultat en deux ans, grâce aux bonnes ventes de la gamme de véhicules commerciaux Transit.

En Chine, Ford a réduit nettement ses pertes, n'accusant qu'un déficit de 155 millions de dollars, du fait du lancement de nouveaux modèles, de bonnes ventes de sa marque haut de gamme Lincoln.

afp/rp