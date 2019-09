Ford : présente sa stratégie pour les véhicules électriques

10/09/2019 | 15:14

Ford a déclaré s'attendre à ce que sa gamme de véhicules électriques dépasse le nombre de voitures à essence et diesel conventionnelles d'ici 2022.



Cela signifie qu'à la fin de 2022, plus de 50% des ventes de véhicules de tourisme Ford en Europe devraient être électriques.



L'annonce a été faite aujourd'hui au Salon de l'automobile de Francfort en Allemagne.



Pour mémoire, Ford envisage de lancer 17 véhicules électriques en Europe d'ici 2024, dont huit en 2019.



Il convient également de noter que Moody's a abaissé la notation de la dette senior non garantie de Ford de 'Baa3' à 'Ba1', évoquant des défis 'considérables' en matière d'exploitation et de marché.



