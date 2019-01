Ford : prévoit un BPA 2018 de 1,30 dollar

16/01/2019 | 14:57

Ford annonce ce mercredi un bénéfice par action (BPA) préliminaire pour l'exercice 2018 de 92 cents, et de 1,30 dollar en données ajustées.



Ce résultat est, selon Ford, 'en ligne avec les guidances les plus récentes du groupe'. Il est néanmoins significativement inférieur à 2017, lorsque le BPA ajusté était de 1,78 dollar.



De même, le résultat net annuel de Ford devrait passer de 7,731 milliards de dollars à 3,677 milliards. Les résultats complets et définitifs du groupe sont attendus le 23 janvier. En attendant, le titre du constructeur automobile recule de -2,2% en pré-ouverture à Wall Street.





