Ford : rappelle un peu plus de 200 véhicules aux US

02/11/2018 | 15:54

Ford annonce ce jour le rappel aux Etats-Unis de plus de 200 véhicules Ford Fusion et Lincoln MKZ, afin de remplacer les airbags passagers.



Ces derniers risquent en effet de ne pas se déployer complètement.



Ford, qui assure ne pas avoir eu à faire à des accidents à cause de cette défaillance, précise que les véhicules concernés incluent des véhicules Ford Fusion construits dans son usine d'Hermosillo entre février et juin 2010, ainsi que des véhicules Lincoln MKZ construits dans la même usine entre mars 2009 et juillet 2012.



Le rappel concerne environ 215 véhicules aux États-Unis, selon Ford.





