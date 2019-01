Ford : recul des ventes en décembre aux Etats-Unis

03/01/2019 | 16:08

Ford revendique 220.774 véhicules vendus le mois dernier aux Etats-Unis, en baisse de -8,8% en comparaison annuelle.



Ainsi, sur les douze mois de l'année, le constructeur automobile de Dearborn (Michigan) totalise près de 2,5 millions de véhicules vendus sur son marché national, un nombre en repli de -3,5% par rapport à l'année complète en 2017.



'Décembre a clôturé une autre bonne année pour Ford et son industrie - Ford a vendu plus de 900.000 camions F-Series en 2018, ce qui nous a permis d'étendre notre position de leader à 42 années consécutives. (...) Nous avons enregistré une année record pour les SUV Ford, ce qui a contribué à faire de Ford, pour la neuvième année consécutive, la marque la plus vendue en Amérique', retient Mark LaNeve, vice-président de Ford.





