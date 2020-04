Ford : sous les attentes au premier trimestre

29/04/2020 | 14:52

Le groupe Ford a fait état hier soir d'une perte par action, en données ajustées, de -0,23 dollar au premier trimestre 2020, contre un BPA de +0,44 dollar un an plus tôt.



Le consensus de marché se limitait à une perte de -0,06 dollar.



Les revenus du géant américain de l'automobile reculent également, 'sous les effets de la pandémie de coronavirus', et s'affichent à 34,3 milliards de dollars (-15%). Le résultat net est négatif : -2 milliards, contre +1,1 milliard au premier trimestre 2019.



