Ford : stratégie de réduction de coûts en Europe

10/01/2019 | 14:34

Ford annonce son entrée dans des consultations avec les syndicats et autres parties prenantes pour 'mettre en oeuvre une stratégie de transformation complète, visant à renforcer sa marque et à créer une activité durablement rentable en Europe'.



L'Américain explique que ses améliorations de coûts structurelles seront soutenues par des réductions de main-d'oeuvre excédentaire dans l'ensemble des fonctions, réductions qui passeront autant que possible par des départs volontaires.



Parmi les mesures clés en cours de préparation, le constructeur automobile indique que la production de l'usine Ford Aquitaine Industries de Bordeaux, qui fabrique des petites transmissions automatiques, s'arrêtera en aout prochain.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.