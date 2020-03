Ford : suspend la production dans de nouvelles zones

23/03/2020 | 12:18

Le groupe Ford annonce ce matin la suspension temporaire de sa production en Inde, Afrique du sud, Thaïlande et Vietnam, en raison de l'épidémie de coronavirus.



'Les mesures annoncées aujourd'hui font suite à des actions précédemment annoncées par Ford, notamment la suspension temporaire de la production de véhicules et de moteurs en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique du Sud. Ford exige également que les employés travaillent à distance, sauf s'ils effectuent un travail critique qui nécessite d'être sur place', précise le groupe.



