Ford : suspend sa production en Amérique

18/03/2020 | 18:38

Ford suspend temporairement la production sur ses sites de fabrication en Amérique du Nord jusqu'au 30 mars pour nettoyer en profondeur ses installations afin de protéger sa main-d'oeuvre et stimuler les efforts de confinement du coronavirus COVID-19.



' En ces temps sans précédent, nous explorons des solutions uniques et créatives pour soutenir nos employés, nos clients, nos concessionnaires, nos fournisseurs et nos communautés.' a déclaré Kumar Galhotra, président de Ford en Amérique du Nord.



Les dirigeants de l'UAW et de Ford travailleront ensemble au cours des prochaines semaines sur des plans de redémarrage de l'usine et exploreront des protocoles et des procédures supplémentaires pour aider à prévenir la propagation du virus.



