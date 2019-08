Ford : un broker tient des propos encourageants

06/08/2019 | 17:33

Ford signe l'une des hausses les plus notables des marchés américains ce mardi après le relèvement de la recommandation de Morgan Stanley, passé de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' sur l'action du groupe automobile avec un objectif de cours porté de 10 à 12 dollars.



S'il demeure 'prudent' sur le secteur de l'automobile aux Etats-Unis dans son ensemble, le broker salue les 'résultats stables' du constructeur, autour duquel il perçoit un risque 'réduit'.



'Nous sommes encouragés par les mesures de restructuration engagées par Ford, par ses partenariats ainsi que par sa stratégie produits, qui appuient à la fois trésorerie et dividendes', écrit Morgan dans une note.



Vers 11h30 (heure de New York), l'action Ford s'inscrit en hausse de 2,2% à 9,4 dollars.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.