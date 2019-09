Ford : va connecter 14.000 véhicules du réseau Avis Budget

02/09/2019 | 14:13

Avis Budget et Ford annoncent ce lundi la signature d'un accord, qui va entraîner l'arrivée de 14.000 véhicules Ford connectés dans le réseau Avis Budget en Europe.



“Les véhicules connectés permettent aux clients Avis de gérer l'ensemble de leur expérience de location grâce à l'application mobile Avis, notamment le choix du type de véhicule à louer et la gestion de la durée de location. Le retour du véhicule de location est également

automatisé”, expliquent les deux groupes.



Ces véhicules que Ford aura connecté fourniront par ailleurs des données en temps réel, dont le kilométrage, le niveau de carburant et l'état du véhicule, afin de réduire le délai d'exécution entre deux locations. 4.000 véhicules connectés seront disponibles en 2019. 10.000 suivront en 2020.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.