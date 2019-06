Ford va fermer son usine de moteurs au Pays de Galles

La source a ajouté que ces responsables allaient rencontrer jeudi des représentants du constructeur américain.

D'après le site internet de Ford, l'usine de Bridgend, ville située à plus de 30 kilomètres à l'ouest de Cardiff, emploie plus de 2.100 salariés.

Il s'agit de l'une des deux usines de fabrication de moteurs exploités en Grande-Bretagne par Ford, qui a refusé de commenter l'information, qualifiée de spéculation par une porte-parole du groupe.

A la mi-mars, Ford avait annoncé son intention à la fois de supprimer plus de 5.000 emplois en Allemagne et de réduire ses effectifs en Grande-Bretagne via notamment des plans de départs volontaires dans ces deux pays.

Ces mesures s'inscrivaient dans le cadre des annonces effectuées en janvier quand Ford avait dit qu'il allait supprimer des milliers d'emplois, éventuellement fermer des usines et arrêter de la production de véhicules non rentables dans le cadre du redressement de ses activités en Europe, où le constructeur américain veut atteindre une marge opérationnelle de 6%.

La production automobile britannique, florissante il y a quelques années, souffre violemment des incertitudes liées au Brexit.

En février, Honda a annoncé qu'il allait fermer son unique usine britannique 2021 tandis que Nissan a dit avoir pris la décision de ne pas construire son nouveau SUV X-Trail dans le pays.,

Et, en janvier, Jaguar Land Rover (JLR), premier constructeur automobile britannique, a annoncé qu'il allait réduire d'environ 10% ses effectifs, essentiellement en Grande-Bretagne, pour faire face au ralentissement du marché en Chine et au plongeon de la demande pour les véhicules diesel.

