Ford : va relancer la production dans des usines US

26/03/2020 | 12:32

Kumar Galhotra, président de Ford en Amérique du Nord a déclaré: ' Ford vise à redémarrer la production dans certaines usines en Amérique du Nord dès le 6 avril, tandis que la société rajoutera des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger les travailleurs de retour '.



Ford prévoit de reprendre la production à l'usine d'assemblage d'Hermosillo le 6 avril sur un quart de temps. Le 14 avril, Ford prévoit de commencer la production des véhicules à Dearborn Truck Plant, Kentucky Truck Plant, Kansas Line Assembly Plant Transit Line et Ohio Assembly Plant.



Pour soutenir ses usines d'assemblage, Ford prévoit également de reprendre la production le 14 avril à l'usine de Dearborn, l'usine de fabrication de Dearborn, les usines de camions de Kansas City et Kentucky, l'usine de transmission de Sharonville, certaines parties de l'usine de Van Dyke Transmission, Lima Engine et les usines de Rawsonville Components.



' Nous continuerons d'évaluer les conditions de santé publique ainsi que l'état de préparation des fournisseurs et ajusterons les plans si nécessaire ' rajoute le groupe.



